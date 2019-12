El duelo fue entre Rubén Rovelo, quien dominó gran parte de la competencia en la pista, pero De Alba había dado visos de que no dejaría escapar la posibilidad del podio, después de las exhibiciones de velocidad y estrategia que le permitieron ser el más rápido en las prácticas y clasificación.

Jimmy Morales, director de Nascar Peak México, celebró el éxito de esta temporada que atrajo a miles de asistentes a los largo del serial que se disputa en toda la República.

Fue una temporada emocionante que culmina con una final en la Ciudad de México llena de adrenalina , comenta Morales; no se sabía quién iba a ganar hasta la última vuelta, donde a veces el líder de la carrera no termina con la victoria. Esta carrera en particular tiene mucha presión para los pilotos porque además están todos los patrocinadores y eso la hace más competitiva; además de que hemos crecido en organización y número de participantes. Nunca ha habido un serial tan fuerte como este hoy en día .

Morales explica que esta modalidad de carreras atrae por su adrenalina y espectáculo, que la han convertido en un éxito con el público, por lo que participan de forma activa con el gobierno de la Ciudad de México para obsequiar boletos a la gente.