Morales señaló que los fondos son una gran oportunidad para que el país tenga una opción más para comprar vacunas y medicamentos, pues el acuerdo no obliga a adquirirlos solamente con la OPS, sino que le permite al Estado beneficiarse de mecanismos consolidados, pues el fondo rotatorio de vacunas tiene más de 40 años; y el de medicamentos existe desde hace 19 años . Agregó que entre los beneficios se incluyen ahorros de hasta 60 millones de dólares en la compra de dos antirretrovirales, además de otros insumos.

Estos mecanismos, enfatizó Cristian Morales Fuhrimann, representante de la OPS en México, no sólo permiten comprar más barato, sino también obligan a tener una mejor estimación de las necesidades de fármacos e insumos que requiere el país en un año, pues el fondo no se aplica para compras de emergencia, lo que también asegura un mejor abasto .

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, destacó que la firma del acuerdo es una enorme oportunidad de proteger, promover y defender el interés publico en salud, no sólo para tener cobertura universal en salud y medicamentos gratuitos, con alta calidad, eficacia y seguridad, pero también defender las finanzas públicas de las distintas caras de la corrupción, entre ellas, el conflicto de intereses, donde los intereses públicos deben estar sobre cualquier otro interés privado .

No obstante, enfatizó que la actual administración no hay fobia, resistencia ni oposición al sector privado , y agregó que por el contrario no tenemos favoritos ni castigados. Hay piso parejo y transparencia. Toda la industria farmacéutica, nacional o internacional, que quiera ofrecer sus productos al sector público, lo puede hacer siempre que respete la ley y los lineamientos vigentes .