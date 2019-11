Emiliano Balerini Casal

Viernes 29 de noviembre de 2019

El municipio San Juan Guichicovi, en Oaxaca –ubicado en la zona norte del istmo de Tehuantepec–, guarda una tradición muy particular: es un semillero de grupos que interpretan sones mixes. Uno de ellos es el grupo Jaraneros Mixes Guichicovi, que participará por primera vez en el Festival de la Décima Guillermo Cházaro Lagos ¡Qué siga el fandango!, que se realizará este sábado en el Museo Nacional de las Culturas Populares.

Integrado por niños, jóvenes y adultos, el grupo Jaraneros Mixes Guichicovi surgió hace unos años por la necesidad y el interés de preservar las tradiciones musicales de su pueblo, pues según Teo García, su director, se están perdiendo debido a que muchos de sus intérpretes han tenido que migrar para sobrevivir.

Con tres discos, Tipx-xonta’aky (2013), Jaraneros Mixes de Guichicovi (2015) y Buscando raíces (2018), uno de los grandes problemas que ha enfrentadoel grupo para preservar sus costumbres es que como las nuevas generaciones se van a buscar trabajo ya no se interesan por esta música, explicó García en entrevista con La Jornada.

“La migración de la gente ha sido parte de este problema. Con nuestra lengua –el mixe– pasa lo mismo. Hay personas que cuando regresan al pueblo ya hablan como citadinos. Las tradiciones y las costumbres van cambiando. Por eso nosotros tratamos de portar nuestras raíces y lo que éstas significan en nuestro pueblo”, señaló.

Al preguntarle qué características tienen los sones mixes, García contó que su música es instrumental. “No se escuchan décimas, como en Veracruz. Aquí no llegaron La Bamba, El Colás y todos esos sones conocidos, que hemos escuchado. A nosotros no nos enseñaron ese repertorio. Las piezas que interpretamos no son cantadas y muchas no tienen ni siquiera un nombre”.

A pesar de esto, dentro de su repertorio ejecutan sones como Los angelitos, El mayordomo, Guachito, Virginia que sí, Virginia que no y El arrullo, entre otros. Con la jarana primera tocan la melodía El cantar. Dicho son lo acompañan con la segunda y tercera jarana, así como el marimbol –instrumento originado a partir de la sanza africana y emparentado con la marimba, cuyo vocablo tiene la misma etimología–, como un bajo armónico, recordó.