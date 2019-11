Sin embargo, la defensa del imputado impugnó el fallo, por lo que el magistrado Héctor Jiménez aceptó que se revisaran las medidas cautelares impuestas al sujeto y que en su caso se reclasificara el delito, lo que permitió al juez de control Carlos Trujillo concederle la libertad el 8 de noviembre al no tratarse de delitos graves, y sólo concedió la prohibición de acercarse a la víctima y a sus hijos, y a no salir del país.

En enero de este año, Juan Carlos García Sánchez, ex pareja de la mujer, la golpeó con un bat en la cabeza; ella denunció ante la PGJ, que inició una carpeta de investigación, con lo que se obtuvo una orden de captura, detención y presentación del sujeto ante el juez de control Federico Mosco, quien vinculó a proceso al imputado por el delito de feminicidio en grado de tentativa y le fijó la prisión preventiva oficiosa.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México promoverá una queja ante el Consejo de la Judicatura y dará vista a la Fiscalía de Servidores Públicos para iniciar una investigación en contra de dos jueces de control y un magistrado, quienes al reclasificar el delito de feminicidio en grado de tentativa a los de violencia familiar y lesiones permitieron la libertad del ex esposo de Abril Cecilia Pérez Sagaón, quien fue ejecutada el lunes pasado cuando se dirigía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para regresar a Nuevo León, donde vivía.

De acuerdo con las primeras declaraciones, el abogado de la víctima refirió que el lunes acudieron a un juzgado de lo familiar, ubicado en la Plaza Juárez, ya que Abril peleaba con su ex marido la custodia de sus hijos. Alrededor de las 19 horas la mujer se dirigía al aeropuerto cuando fue alcanzada por dos sujetos abordo de una motocicleta, quienes le dispararon.

El Poder Judicial local dijo tener su más amplia disposición para que se investiguen de manera imparcial y exhaustiva los hechos .

Por su parte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó de indignante el feminicidio de Abril y criticó que un juez haya liberado al ex esposo de la víctima, cuando la PGJ había acreditado que la mujer estaba en riesgo.

Es una tragedia, es terrible, es indignante, es doloroso, ¿cómo es posible? La procuraduría presentó este caso como intento de feminicidio, se detuvo a este personaje (ex esposo) y un juez lo liberó , expresó.

Al señalar que había pruebas de la presunta responsabilidad de la pareja sentimental de la víctima, manifestó que no únicamente se interpondrá una queja ante el Consejo de la Judicatura, sino que se emprenderán otras acciones, que no precisó, porque no puede estar pasando esto con los jueces .

Por otra parte, Sheinbaum señaló que tiene previsto dar un informe de su primer año de gobierno, que se basará en el tema de seguridad.