Lozano salió al minuto 83 y fue relevado por Fernando Llorente, quien a pesar de la insistencia no pudo romper el empate.

El equipo del atacante tricolor no pudo cortar la racha de cinco partidos sin victoria y se prepara para visitar esta semana al Liverpool en la fecha cinco de la Liga de Campeones.

Milán. El mexicano Hirving Lozano regresó a los goles, al marcar un tanto para el Nápoles, que no pudo mantener la ventaja y terminó en empate 1-1 con el AC Milán.

Sin embargo, el primer tanto de los Wolves llegó a los 21 minutos con un tiro libre de João Moutinho, quien midió y recetó directo al ángulo derecho.

Diez minutos más tarde, en el cobro de otra falta, Jiménez remató con la zurda, tras un pase de Adama Traoré, para marcar el segundo.

Después de marcar, el ex americanista entró en una dinámica muy activa, no sólo buscando el gol desde sus botines, sino también colaborando con sus compañeros al asistirles en el área. Primero a Matt Doherty, quien no pudo definir con precisión; luego a Jonny, que remató desviado.

En el segundo tiempo, Steve Cook remató de cabeza para recortar la distancia para Bournemouth, tras la asistencia de Ryan Fraser.

Jiménez estuvo cerca de volver a marcar, en dos ocasiones con remates de cabeza que se fueron ligeramente desviados y con un disparo de larga distancia.

En Holanda, el Ajax mantiene su marcha firme al golear al Heracles 4-1, pero sin poner en la cancha al mexicano Édson Álvarez, quien vio todo el partido desde el banquillo.