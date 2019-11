D

amián vive en una casa con nombre, por eso mismo es distinta a las demás, aunque sea igual. La diferencia que le da el nombre El Descanso hace también que sus ocupantes, iguales a los demás hombres y mujeres del pueblo, sean también distintos, porque, a diferencia de los vecinos de siempre, por lo menos los que Damián conoce –porque solo tendrá unos seis o siete años–, siempre son diferentes: un día son Pablo y Juan, al otro son Pedro y María o Jacinta y Sebastián; de todos modos Damián los recuerda a todos y, para él, siempre están presentes, aunque estén ausentes. En su corazón de niño los guarda a todos, y es que en otro lado no cabrían. Como no sabe contar, ni le preocupa, no sabe que, a sus poquitos años, ha conocido a cientos, quizás hasta miles de Juanes, Pedros, Jacintas o Emilias, ya que cada día pasan otros y otros; algunos hasta se quedan por días, pero, como los demás, se ausentan, pero a él no se le olvidan y puede decir quién era quién.

Son los mismos o, si no lo son, por lo menos son iguales, todos traen la misma camisa, pantalón o falda, y los mismos tenis. Todos andan cargando el mismo miedo, la misma hambre y la misma ilusión de que al llegar allá todo eso va cambiar y van a poder comer sin que un policía, narco o soldado los mate o los aprese. Todos son iguales y sienten igual porque las condiciones de donde vienen son iguales y su ilusión es idéntica en todos.

Muchos, cientos, miles a lo largo de los años se encaraman en La Bestia, que con su rugido aterrador pasa diariamente a pocos metros de la casa de Damián, disminuyendo apenas su velocidad, también tremenda, momento en que su mamá aprovecha para lanzarles paquetes de comida que, con su peculio y el de otras generosas matronas como ella, prepara día a día para aliviar, así sea mínimamente, el hambre de los migrantes que, perdida toda esperanza de mitigarla en su lugar de origen, se lanzan a la tenebrosa aventura de buscar una hipotética vida mejor allá en el norte.