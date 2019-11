Ser campeón mundial de cuatro divisiones sería un gran logro para mí; nunca soñé con ganar cuatro cetros en distintas divisiones, no muchos boxeadores pueden decir eso y estoy feliz, emocionado de subir al ring para lograrlo , dijo el Terremoto Santa Cruz, quien se medirá con el también mexicano Miguel Flores en uno de los pleitos estelares de la velada a realizarse en la MGM Grand Arena, donde Deontay Wilder y Luis Ortiz tendrán a su cargo el pleito estelar por el cinturón de los pesados del Consejo Mundial de Boxeo, este sábado.

Deseó que, junto con Miguel Flores, se roben el espectáculo de Las Vegas, aunque será difícil por la cartelera que se armó. No obstante, reconoció la calidad y entrega de su rival, por lo que auguró una gran batalla.

Santa Cruz llega con récord de 36-1-1, 19 por la vía del nocaut, mientras Flores presenta marca de 24-2, 12 antes del límite, y busca su primer campeonato.

JC Chávez y Travieso Arce darán exhibición

Por otra parte, dos ex leyendas del boxeo mexicano, Julio César Chávez y Jorge Travieso Arce, convocaron a un lleno la noche de este viernes en el auditorio municipal de Tijuana, para su combate, que encabeza la cartelera con la que diversos ex campeones mundiales ofrecerán exhibiciones para recaudar fondos y ayudar en la recuperación del púgil mexicano Christian Castillo, hijo del ex campeón José Luis Temible Castillo, quien sufrió una lesión cerebral provocada durante una sesión de sparring, que lo tuvo hospitalizado varias semanas.