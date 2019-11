"Parece un gran obstáculo, pero lo tomamos como un acicate. Sabemos que hay dificultades para financiarse y tendremos que buscar otra serie de motivaciones, con jugadores de la cantera, hacer trueques y usar algo de imaginación, si no, no tendríamos posibilidad de competir", aseveró.

▲ Leopoldo Silva se desempeñaba hasta el martes pasado como titular de la Secretaría Administrativa de la UNAM. Foto @PumasMx

Míchel reveló que ya ha sido consultado por Jesús Ramírez, director deportivo, para la formación del plantel de cara al siguiente torneo, aunque sabe que la última decisión siempre la tendrá la directiva.

Nadie me dice lo contrario (de que continuaré con el plantel), si tuvieran otra intención, no planificarían conmigo. Sabemos lo que vamos a encontrar en lo administrativo, pero eso no nos desanima, los jóvenes de la cantera van a tener más posibilidades , señaló.

Ante la posibilidad de que jugadores clave del plantel busquen fichar con otros equipos, Míchel aseveró que estará listo para enfrentar las bajas importantes. Hay que buscar soluciones, si vienen por jugadores estamos preparados para eso .

Pumas se encuentra en el lugar 10 con 23 unidades, por lo que deberá esperar los resultados de Tijuana (9) y Monterrey (8) minutos antes del partido del sábado contra Pachuca, para saber si tienen posibilidades de avanzar.