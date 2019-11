Ocho de cada 10 alumnos de sexto grado no alcanzan los mínimos estándares de lenguaje, matemáticas y comunicación; y 65 por ciento de esa población no tiene acceso a libros infantiles, lo que puede incidir en los deficientes niveles de lectura y escritura en primaria.

Mientras, uno de cada tres niños de entre seis y 11 años presenta obesidad y sobrepeso; y cuatro millones no van a la escuela, aunque los índices de deserción que se enfrentan son muy tristes , porque 57 por ciento de quienes ingresan a la primaria, la abandonan de manera prematura, señaló.

Casi la mitad de los 40 millones de niños en el país además vive en pobreza y no tiene acceso a una alimentación, vivienda, salud y educación adecuadas, lo cual se traduce en uno de cada 10 menores de cinco años con desnutrición, sobre todo en las zonas rurales e indígenas.

En el caso de la infancia migrante, las autoridades detectaron a 47 mil 934 menores, en su mayoría de origen centroamericano, en las caravanas de octubre de 2018 a julio pasado, donde uno de cada cuatro viajaba solo, precisó.

De acuerdo con un estudio sobre las percepciones sociales de los derechos de los menores en la Ciudad de México, casi 40 por ciento de los adultos piensan que éstos disminuyen la autoridad de padres y madres, indicó González Contró.

Un porcentaje similar justificó golpearlos cuando se portan mal; 25 por ciento, porque es necesario para educar; 20 por ciento, cuando está en peligro su vida; 16 por ciento, al agredir a otras personas, y 15 por ciento, por no obedecer; mientras, 14 por ciento dijo que no se justifica nunca agredirlos, comentó.

La ombudsman informó, por otra parte, que durante la existencia de la comisión se tienen 3 mil quejas de niños, niñas y adolescentes, y en 152 fueron calificados como víctimas directas o indirectas en sus recomendaciones.

Precisó que 48 por ciento corresponde a los dos primeros años de su gestión al frente del organismo, y son los feminicidios, torturas sicológicas y sexuales, agresiones policiales y detenciones arbitrarias los tipos de violaciones a derechos humanos acreditados.