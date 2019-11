Periódico La Jornada

Martes 19 de noviembre de 2019, p. 27

Después de pasar 580 días preso y de tantas movilizaciones por todo el país, quiero decirles que la lucha no ha terminado. No tiene cómo acabar porque cada día queremos más , afirmó Luiz Inácio Lula da Silva, ex presidente de Brasil, ante decenas de miles de simpatizantes en su estado natal, Pernambuco, durante el festival Lula Libre, organizado en su honor en el centro histórico de Recife. En la imagen, lo acompaña su novia, Rosangela da Silva. En otro orden, la policía investiga un posible envenenamiento de ocho indigentes en Sao Paulo ocurrido el sábado. Cuatro murieron en un hospital de Barueri, zona metropolitana, y los demás están graves. Un sobreviviente indicó que un individuo les ofreció una botella con una bebida alcohólica y luego de consumirla comenzaron a sentirse mal.