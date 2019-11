Me gustaría llevarme a los mismos 28 a los Juegos Olímpicos, aunque la lista será de 24 y tengo que ver cuáles son las reglas en cuanto al estatus de los que deben ser seleccionados.

Agregó que es un honor y me llena de orgullo ser parte de la historia del beisbol en los Juegos Olímpicos, es un paso grande para que el beisbol mexicano siga mejorando. Tengo mucha fe en que México va a tener muchos jugadores en las Liga Mayores para crecer .

En conferencia de prensa realizada tras la llegada del equipo tricolor al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedente de Tokio, Japón, donde lograron clasificar por primera vez en la historia al torneo de beisbol de una justa olímpica tras vencer a Estados Unidos, Castro mencionó que esta vez la meta fue la medalla de oro y nos quedamos con la espinita clavada de no conseguirla .

Compartió que el éxito de su equipo se fincó desde el inicio de los entrenamientos en Puebla, y confesó que aunque hubo momentos de desatenciones, impidió que los jugadores se descarrilaran del objetivo primordial, el cual logró establecer y fue lo que llevó a la selección a tener su plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Esto lo voy a celebrar por toda mi vida porque es un logro personal y de México. Esto me lo voy a llevar a mi tumba , señaló el estratega, quien reveló que fue un tema muy delicado el convocar a jugadores de nacionalidad mexicana y estadunidense, aunque precisó que ellos llevan sangre mexicana .

Finalmente, habló sobre los Filis de Filadelfia, que hace unos días anunciaron el acuerdo para que sea su entrenador de jardineros para los próximos entrenamientos y temporada de las Grandes Ligas.