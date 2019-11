Periódico La Jornada

Domingo 17 de noviembre de 2019, p. a16

Billie Holiday (1915-1959), mujer que cumplió un sueño que nunca había tenido: ser una de las mejores cantantes de jazz del mundo, protagoniza esta historia en el libro Billie de la Colección Miranda, con textos de Itziar y Jorge Miranda, e ilustraciones de Lola Castejón Thilopía Edelvives. Con autorización del sello Edelvives, La Jornada ofrece a sus lectores un fragmento de esta obra.

Cuando Billie nació, sus padres aún eran unos chiquillos. No tanto como yo, pero casi. Su madre trabajaba en una casa de ricos como criada, y su padre, que todavía llevaba pantalones cortos, soñaba con tocar la trompeta mientras repartía periódicos a domicilio. Mi padre también lleva pantalones cortos en verano, pero a principios del siglo pasado eso era cosa de muchachos y no de hombres hechos y derechos. La llamaron Eleanora, que significa ‘‘la que resplandece’’. Seguramente sus padres le pusieron ese nombre porque les pareció bonito, pero no creo que se imaginaran que Billie iba a brillar de verdad convirtiéndose en una estrella del jazz.

Nació en Filadelfia, que aunque solo nos suene por una marca de queso, es donde en su momento se firmó nada más y nada menos que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Sin embargo, enseguida se fue a vivir a Baltimore, que es mayormente conocida por tener unas ratas que parecen perros de lo grandes que son. Allí sus padres, aunque eran unos chavalines, se pusieron a trabajar como burros para sacarla adelante. Su madre siguió como sirvienta y su padre se fue de gira con una banda de música, pero cada vez se iba más tiempo de viaje y tardaba más en regresar, hasta que un día no volvió y se quedaron las dos más solas que la una. Yo creo que le iba un poco grande lo de ser padre y, como quien no quiere la cosa, se escabulló un tiempo para terminar de cocerse, como dice mi abuela.

Su madre fantaseaba con comprar una casa para Billie y para ella, de esas que se ven en las películas americanas, con un jardín precioso y rodeada por una valla blanca recién pintada. Pero para eso tenía que partirse los cuernos trabajando y, estando sola con una niña tan pequeña, no daba abasto. Así que decidió dejarla una temporadita en casa de unos parientes, a ver si de esa manera podía ahorrar algo. Allí Billie las pasó realmente canutas. La casa era muy pequeña y estaba hecha polvo: a nada que soplaba un poco de viento parecía que se iba a romper en mil pedazos. Además, como en ella vivía mogollón de gente, Billie tenía que compartir una cama minúscula con dos primos segundos suyos que le hacían la vida imposible. Menos mal que allí también vivía su bisabuela, que la cuidaba muchísimo; bueno, la cuidaba todo lo que podía. En sus tiempos mozos había sido esclava y no estaba para muchos trotes; de hecho, siempre estaba sentada en una silla... ¡hasta dormía en ella! Un día decidió levantarse para estirar un poco las piernas y se murió.