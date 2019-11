Ericka Montaño Garfias

Mujeres que miran hacia la cámara. Diferentes oficios. Diferentes orígenes. Todas ellas en complicidad con la fotógrafa Lourdes Almeida. Son cerca de 150 retratos seleccionados de la serie Mujeres de cuerpo entero, que se realizaron en las décadas 80 y 90 del siglo pasado, y que ahora se presentan en la exposición Cómplice, en la galería José María Velasco, en el contexto del Festival FotoMéxico.

Las imágenes se presentaron por primera ocasión en 1989, “y ahora el curador Alfredo Matus decidió retomar este proyecto que entonces se llamaba Mujeres de cuerpo entero. Platicando con él sobre qué es el retrato para mí, qué esperaba de cada mujer que retrataba, le comenté que lo que más me interesa al hacer el retrato es la complicidad. La complicidad no sólo de la mirada y de estar con las mujeres, muchas de ellas anónimas, darles un espacio en el tiempo para mostrar su valentía, su importancia en este mundo por toda la labor que hacen –o que hacemos: las mujeres siempre estamos en complicidad con el otro”, dice en entrevista.

En esta exposición, el visitante va a encontrar solamente mujeres y sus miradas; sin embargo, todas ellas tienen un oficio, una carrera, trabajan. La intención es hacer presente en la sociedad que las mujeres somos importantes, nuestro trabajo es importante, somos fundamentales en la sociedad y no podemos permitir que haya feminicidios, algo tiene que pasar para terminar esto. Tal vez la importancia de la exposición sea esa presencia y mostrar todo lo que hacemos, cuidarnos nosotras mismas, pero también cuídennos .

Migrantes, un proyecto con toque personal

Loudes Almeida nació en la Ciudad de México en 1952. Desde hace 47 años se dedica a la fotografía, siendo el retrato una parte fundamental de su obra. Recién en mayo pasado presentó Zapatos de migrantes, uno de sus proyectos más grandes junto con Retrato de familia y Mujeres de cuerpo entero.