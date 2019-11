Debuté tarde , comenta; “tenía 26 años y estaba motivada por la carrera de mi hermana La Barby, pero también para tener una entrada de dinero. Había planeado estar cinco años, ahorrar quizás para un negocio pequeño para mi familia y retirarme, pero llevo siete años y no he ganado nada”.

No sé por qué no ha defendido su título la campeona Ibeth Zamora, pero aquí sigo y me han dicho que yo seré su próxima retadora , confiesa Lourdes; por el tiempo que lleva sin defender, creo que pueden despojarla; yo quiero enfrentarla para dar mi mejor pelea .

Zamora es una campeona indiscutible. Complicada, feroz, dispuesta a inmolarse para salvar su campeonato y eso lo sabe Lourdes. A la espera de que hagan oficial su condición de retadora, se prepara para tener la prueba más difícil en su carrera.