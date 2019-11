Agencias

Periódico La Jornada

Martes 12 de noviembre de 2019, p. a11

El técnico Javier Vasco Aguirre señaló que los últimos sucesos registrados en la Liga Mx le han generado mala imagen en el exterior. Le hacen flaco favor al futbol mexicano escenas de violencia ocurridas en el partido San Luis-Querétaro, “lo de Veracruz realmente no lo entiendo, lo de que desciendes y pagas un dinero. A mí me dicen: ‘oye, ¿cómo está eso en tu país?… Realmente no es una imagen muy buena”.

Aguirre, entrenador del Leganés de España y con más de 17 años fuera de México, profundizó respecto a la medida de suspender el descenso. “Realmente es ilógico que el equipo que desciende en el campo, que se va en el campo... ¿cómo que pagas y te quedas? Eso no termina por entenderse, del cociente que hace años se aplica… La liguilla ya se asume porque muchos países lo hacen”, señaló en entrevista telefónica desde Madrid para ESPN.

El también dos veces timonel del Tri en los Mundiales Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010 manifestó que en Europa no sólo le preguntan sobre los aspectos negativos, sino también cuando hay interés sobre algún jugador.

Se tiene en alta estima al futbolista mexicano. Todos los visores de muchos países me han preguntado por jugadores mexicanos, entrenadores inclusive. De repente me llaman mucho y me preguntan por un jugador, un entrenador.