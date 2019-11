José Antonio Román

Periódico La Jornada

Lunes 11 de noviembre de 2019, p. 37

La ingeniería de alimentos puede contribuir de manera muy importante en la reducción del desperdicio de los comestibles, estimada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) en un tercio a escala global, señaló Gustavo Fidel Gutiérrez López, investigador de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del IPN.

Para México, la pérdida es de alrededor de 20.4 millones de toneladas anuales, equivalentes a 34 por ciento de la producción nacional, con elevados costos y grandes impactos en materia económica, ambientales y sociales.

El especialista, recientemente galardonado con el Lifetime Achievement Award –otorgado a su trayectoria por la International Association for Engineering on Food–, considerado uno de los principales premios del mundo en su categoría, indicó que de esta forma, México estaría encaminado a cumplir con la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que exige reducir a la mitad el desperdicio per cápita de alimentos a nivel minorista y de consumo para 2030.

En entrevista, destacó la enorme importancia que tiene cada vez más el adecuado manejo de los alimentos en la sociedad moderna, tanto los que proceden del campo como del mar, hasta el consumo humano, en una larga cadena de transformación en donde se cuida conservar las propiedades de los comestibles, a veces hasta por meses.

“No sería posible concebir a la sociedad como está conformada hoy en día –mayoritariamente en las ciudades–, sin tener alimentos como los conocemos; de ir al supermercado y abastecerse de todo tipo de productos, desde frescos, conservados y transformados”, consideró Gutiérrez López, miembro del SNI nivel III.