on fuegos artificiales, música y gritos eufóricos miles de brasileños acudieron el viernes pasado a apoyar al ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, después de su liberación ordenada por un juez federal de Curitiba, tras 580 días en prisión. Dirigentes políticos de la región y del mundo emitieron mensajes dirigidos al fundador del Partido de los Trabajadores (PT). La ex mandataria de Brasil Dilma Rousseff, destituida a través de un proceso de impeachment en mayo de 2016, desde Argentina, donde se encuentra con motivo de una cumbre de dirigentes latinoamericanos, también habló de la liberación del político: Lula demuestra que otro mundo es posible , aseguró, y además su libertad significa la reafirmación de la democracia en Brasil .

La liberación de Lula se produjo en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo Federal, que declaró inconstitucional una ley que ordenaba encarcelar a los acusados antes de que agotasen todos los recursos judiciales disponibles, y se calcula que también beneficiará a otros 4 mil 800 presos. Sin embargo, es imperativo recordar que la serie de procesos enderezados en contra del fundador del PT se reveló desde un inicio como una descarada persecución política, carente de sustento jurídico. Una lista no exhaustiva de irregularidades que mancharon al caso incluye la absoluta ausencia de pruebas, tan clamorosa que se le condenó, no con base en evidencias, sino en la convicción de los magistrados acerca de su culpabilidad; el hecho de que el juez (Moro) que lo envió a la cárcel haya sido premiado con el Ministerio de Justicia por el principal beneficiario del proceso contra Lula, su rival Jair Bolsonaro; la ruptura de la institucionalidad que supusieron amenazas de altos mandos de las fuerzas armadas en caso de que no se emitiera una sentencia condenatoria; así como los mensajes dados a conocer por The Intercept en junio pasado, que revelan la confabulación entre fiscales y jueces para encarcelar a quien hace 15 meses encabezaba las encuestas rumbo a la elección presidencial de 2018.

Debe decirse, además, que el uso faccioso del Poder Judicial se ha convertido, en Latinoamérica, en una costumbre repetida para deshacerse de rivales políticos, y que no es un recurso privativo de la derecha brasileña: desde su llegada al poder tanto el argentino Mauricio Macri como el ecuatoriano Lenín Moreno emprendieron una descarada y encarnizada persecución contra sus antecesores Cristina Fernández y Rafael Correa. Con esta cacería política, que convirtió a fiscales y juzgadores en fuerzas de choque del Ejecutivo, los mandatarios derechistas buscaron distraer la atención de las devastadoras consecuencias sociales que supuso el empeño de restaurar la ortodoxia neoliberal e impedir que los ciudadanos usaran las urnas para recuperar los proyectos progresistas interrumpidos.

Es interesante examinar a fondo los recientes acontecimientos de Brasil porque ahora, más que los golpes de Estado directos, parece ponerse a la orden del día la utilización facciosa de los poderes judiciales para orquestar presiones y hasta golpes de Estado no cruentos (supuestamente) para modificar el desarrollo de los pueblos latinoamericanos, que parecen descartar enérgicamente de su historia al neoliberalismo, del cual ya descubrieron su enorme capacidad destructora y rapaz.