Los 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado que Grupo México vertió en el río Sonora, del que dependían siete cabeceras municipales, causó entre la población enfermedades digestivas, respiratorias, dermatológicas, bucales, renales, cardiovasculares, neurológicas y distintos tipos de cáncer.

Según la organización Poder, que apoya a los Comités del Río, no existen datos fidedignos sobre el número real de personas afectadas ni de los padecimientos que sufren. Indicó que, además de que no se construyó la Uveas, no se han llevado a cabo estudios completos ni se han dado a conocer los resultados de los análisis toxicológicos parciales realizados por laboratorios pagados por Grupo México.

Martha Patricia Velarde, habitante afectada, consideró que las autoridades de todos los niveles incurrieron en crímenes al disponer de la Uveas y negar atención médica a las víctimas. Asimismo, acusó al presidente municipal de Ures, Gastón Rodríguez, de traicionar a quienes viven en la ribera.

Qué vergüenza, qué traición a los pueblos del río Sonora. Ya basta de corrupción, de impunidad. Aquí hay un delito y es obligación de los servidores públicos hacerlo de conocimiento de la autoridad , dijo Velarde.

El reparto de apoyos del fideicomiso sólo duró 55 días y la reparación del daño no correspondió a las pérdidas reales. Cinco años después, las personas afectadas siguen clamando por justicia, reparación del daño y que no se repita el incidente.

Grupo México explota la mina Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea, la primera productora de cobre en México y la cuarta más grande del mundo.

El 6 de agosto de 2014, una falla en un represo de la mina de Cananea causó el mayor desastre ambiental en la historia de México; devastó ecosistemas a lo largo de 250 kilómetros del cauce y afectó a 22 mil habitantes de los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe de Jesús, Baviácora y Ures.