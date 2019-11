Para reconocer el trabajo del traductor y catedrático estuvieron también presentes los narradores y ensayistas Jorge Comensal y Jacobo Sefami; asimismo, se leyó un texto escrito por Verónica Murguía, colaboradora de La Jornada Semanal, quien no pudo estar presente.

Asimismo, destacó la sensibilidad poética del autor del libro Incurable. “Está de moda denigrar la inspiración poética, decir que no existe, que es labor, esfuerzo, proyecto, beca, reporte trimestral. Se le quita importancia a la sensibilidad para dárselo a la voluntad, al sujeto que dice y no al que escucha. Libros como Cuaderno de noviembre, Versión y La música de lo que pasa me parecen una refutación de esas nociones”, expresó Comensal.

Su obra es, en palabras del propio David Huerta escritas en uno de sus ensayos: Un pródigo dispositivo de asociaciones, pliegue de la onda mnemónica, memoria del poeta reinscrita en la memoria del lector. Un dispositivo, sí, una criatura viva, también , apuntó Comensal.

Sefami destacó la amplia y aguda obra poética de Huerta, quien en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019 será distinguido con el Premio de Literatura en Lenguas Romances.