E

l que siembra bravura cosecha reconocimiento. Se comprobó la noche del pasado viernes en el saturado auditorio Silverio Pérez de la Asociación Nacional de Matadores, donde, gracias a la hospitalidad de su representante ejecutivo, el matador Paco Dóddoli, la entusiasta peña Bravura y Duende que preside la maestra Patricia Ocampo, asistida por Rubén Salazar y Adriana Gómez, organizó un merecido homenaje a la casi centenaria casa ganadera Cuevas, fundada por don Carlos en la antigua Hacienda de los Morales, continuada por su hijo don Ernesto y conservada por sus nietos Ernesto, Alfonso y Jorge. Talento y gracia hubo en la intervención de la bailarina de danza clásica española, Jessica Benhumea.

Rodolfo Téllez Cuevas, investigador y pariente de los ganaderos, se refirió a la amplia y fecunda genealogía de los Cuevas mexicanos, incluidos historiadores, obispos y embajadores; el escritor Arturo Negrete, El Bardo de la Taurina, quien ahora omite el López por escrúpulo ideológico, salpicó su charla de ironía, fuertes adjetivos y sabrosas anécdotas. Al ganadero Ernesto Cuevas Hernández le ganó la emoción al evocar a su padre y hermanos fallecidos; sin embargo, su sobrino Jorge Manuel Cuevas Cabrales, al agradecer la actividad enfatizó: Seguiremos manteniendo nuestras convicciones ganaderas de preservar una bravura con transmisión, esencia de la fiesta, mismas que hemos inculcado a nuestros hijos, que ya son quinta generación .

El tal Páez en su turno intentó moderar el tono y señaló: “El arte de criar reses de lidia reside en conservar una bravura que, con mayor o menor estilo y fuerza, sea sometida, dominada y transformada, de huracán en brisa, de furia ciega en acompasado ritmo impuesto, no en alimentar animales pasadores pero sin fondo a los que hay que ‘rogarles’ las embestidas, favoritos hace años de los diestros que figuran, carentes de responsabilidad ética e histórica con la tauromaquia… Exigir el respeto de legisladores oportunistas, medios de comunicación y antitaurinos, será inútil si las auténticas hazañas toreras y el verdadero drama no regresan a los ruedos. El planeta, junto con todos sus habitantes, demanda respeto con urgencia, pero no será a costa de faltarle al respeto a la dignidad animal del toro bravo y a la dignidad humana de tantos toreros marginados”. Alguien comentó: pronto se presentará Pablo Aguado. A lo que respondí: en México hay toreros como Aguado, pero el sistema no los aprovecha, y le señalé a distancia al fino diestro tapatío Pepe Murillo.