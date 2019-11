▲ Luiz Inácio Lula da Silva y el ex candidato presidencial brasileño por el PT, Fernando Haddad (izquierda), durante un mitin frente al Sindicato de los Metalúrgicos en Sao Bernardo do Campo . Foto Afp

Domingo 10 de noviembre de 2019, p. 20

Sao Bernardo Do Campo. Estoy en la lucha , aseguró el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva al prestar ayer su solidaridad con los gobiernos de izquierda en la región, un día después de salir de prisión, y pidió al mandatario estadunidense, Donald Trump, que no fastidie a los latinoamericanos .

Evo Morales fue elegido (en Bolivia) pero la derecha, como hicieron aquí, no quiso aceptar el resultado , dijo Lula frente al Sindicato de los Metalúrgicos –gremio que lideró antes de llegar a la política– en este municipio del estado de Sao Paulo.

Con ovaciones y cánticos, miles de seguidores se congregaron frente al edificio, muchos de ellos con camisetas rojas y ondeando banderas. Una gran imagen del ex mandatario, con la banda presidencial, se erguía entre la multitud.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) añadió que se tiene que ser solidarios con Bolivia, ser solidarios con el pueblo de Chile, tenemos que ser solidarios con el pueblo de Argentina. Tenemos que pedir a Dios para que el compañero Daniel (Martínez, del Frente Amplio) gane las elecciones de Uruguay para no implantar allí el neoliberalismo .