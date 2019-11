Alumnos de la UAEM se llevaron el primer sitio con el cortometraje En mis zapatos; el segundo fue para Vios, de estudiantes de la Universidad del Valle de México, y el tercero lo ganó Contingencia, de participantes de la FES-Acatlán.

En mis zapatos es la historia de una mujer que narra su vida como barrendera en la ciudad de Toluca, cómo fue escalando hasta lograr una plaza laboral, con salarios bajos y horarios prolongados de trabajo.

Por otro lado, Se me acabó la insulina aborda la condición de una mujer asmática que pierde la vida cuando sale a la calle durante un día de fase uno de contingencia ambiental en busca de insulina para su hija enferma.

Es una mirada crítica, una mirada vista en un enfoque de los problemas complejos que tienen las zonas metropolitanas del país. Me parece conmovedor en lo que casi no se ve o que casi no se quiere ver. Se abordan problemas como la contaminación ambiental, al grado al que hemos llegado de poner en peligro la vida de las personas , expresó el director de la Coordinación Metropolitana de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Gerardo Ortiz.

A la actividad también asistieron el titular de la Secretaría de Desarrollo Metropolitano del estado de México, Andrés Massieu Fernández, así como Pablo Basáñez García, subsecretario de Desarrollo Metropolitano Estatal, entre otros.