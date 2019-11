Indicó que aunque esperarán el resultado de la investigación, la Liga Mx está lista para disputar el próximo torneo con un equipo menos. Nosotros estamos en la capacidad de actuar tanto con 18 como 19 clubes, pero no nos corresponde anticiparnos y debemos esperar el análisis .

Aunque no hay una fecha determinada para que emitan un dictamen, Bonilla dijo que esperan evaluar los resultados de la investigación el 3 de diciembre en la próxima junta de dueños.

Sí (la investigación) puede terminar en una desafiliación. Puede terminar negativo o positivo si los alegatos que presenta Veracruz no son convincentes o que fue un momento que atravesó el club y después puede garantizar su continuidad, o el caso contrario si no garantiza nada y se tendrán medidas , agregó.

La investigación se abrió porque los jugadores protestaron debido a que les adeudaban hasta cinco meses de salarios, además de que había contratos verbales. La situación se agravó, luego de que el argentino Matías Cahais interpuso ante la FIFA una controversia por dos millones de dólares.

El proceso legal que Veracruz enfrenta ante la FIFA afecta al club a tal grado de que no puede realizar transferencias hasta que pague su adeudo, por lo que incluso tampoco podría vender al arquero Sebastián Jurado, quien tiene cláusula de rescisión que ronda los seis millones de dólares y es pretendido por varios equipos. Veracruz no puede hacer ninguna operación. La sanción la puso la FIFA y se debe aplicar de manera cabal, no puede hacer nada hasta que cubra las deudas , sostuvo Bonilla.

El directivo agregó que en caso de que el club veracruzano sea desafiliado, “los jugadores quedarán libres para contratarse con quien les convenga".

Yon de Luisa, presidente de la FMF, reveló que hasta ahora han recibido 59 controversias de jugadores del primer equipo de Veracruz, del plantel femenil y de las categorías inferiores, de las cuales 34 ya han sido liquidadas, por un monto de 3 millones 458 mil 910 pesos, por lo que quedan pendientes 25 casos.