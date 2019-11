▲ El entrenador mexicano intentará que el Leganés salga del último lugar de la tabla en la Liga de España. Foto Afp

Cuando se le preguntó acerca de seguir dirigiendo pese a las decisiones judiciales que puedan surgir en relación al caso de amaño del partido entre Levante y Zaragoza, cuando entrenaba a este último; el mexicano respondió que es un tema que están viendo los abogados.

Los abogados me dicen que no hay ningún problema porque hay otras instancias que vas recurriendo y se va postergando la sentencia, con lo cual yo puedo estar trabajando el tiempo que sea necesario. No me preocupa en ese sentido. Hay instancias jurídicas y recursos que pueden permitir seguir trabajando , manifestó.

Sobre si llevaría jugadores mexicanos, dijo que tendría que evaluar su plantilla antes de hacer contrataciones, pero le encantaría.