Me significaría dar continuidad a lo que venimos trabajando y lo que queremos es que no haya impunidad, se persigan eficientemente los delitos y, sobre todo, se recupere la confianza de la ciudadanía en las fuerzas ministeriales, en los policías de investigación , puntualizó.

En la firma de un convenio para elaborar e implementar el protocolo de atención a personas indígenas, aclaró que no tiene ningún impedimento para participar.

La procuradora Ernestina Godoy Ramos anunció que se postulará para ocupar la titularidad de la nueva Fiscalía General de Justicia, donde nada está escrito y no es un proceso a modo , pues corresponderá a los 11 integrantes del Consejo Judicial Ciudadano integrar la terna que presentará a la jefa de Gobierno y la votará el Congreso de la Ciudad de México.

▲ La procuradora Ernestina Godoy manifestó su interés en ser fiscal. Foto Pablo Ramos

Comentó que dentro del término fijado en la convocatoria emitida el sábado anterior, cuyo límite es el 12 de noviembre, presentará su ensayo sobre la implementación de un nuevo modelo de fiscalía, su declaración patrimonial y demás documentos requeridos.

Me siento con ánimos, estoy bien y no hay ningún impedimento para aspirar a ocupar la titularidad de la fiscalía, afirmó la procuradora al aclarar que no se trata de un proceso a modo , ante las acusaciones de diputados de oposición, algunos de los cuales consideraron que será una fiscal carnal .

Los 11 integrantes del Consejo Judicial Ciudadano, a quienes respeto y son de muy alto perfil, van a definir a la persona idónea; no está nada escrito y verán cuántos se van a registrar. Todo se determinará en el proceso , señaló.

Con base en lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las postulaciones deben ser presentadas por instituciones académicas y organizaciones civiles y demostrar que no se ha ejercido un cargo de elección popular o algún otro de dirección de partido político en un año.