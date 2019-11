Daniel González Delgadillo

Periódico La Jornada

Martes 5 de noviembre de 2019, p. 8

Romper las fronteras y combinar las culturas son los principios con que el músico de electrónica y productor holandés Satori creó su tercer y reciente disco Maktub (2017), trabajo que busca visibilizar las identidades personales.

Mi experiencia musical es bastante rica. Mi padre es de Serbia y mi madre de Sudáfrica, pero nací y crecí en los Países Bajos. Estoy influido por una variedad de culturas diferentes, lo que se hizo más grande a medida que comencé a escuchar música , explicó.

El músico se inspiró en el esoterismo de cuentos Las mil y una noches para crear Maktub –que en árabe significa se ha escrito – al comprender los grandes cruces culturales que se viven en Medio Oriente, África y Europa hace siglos, y que continúan en distintas partes del mundo.

Mi estilo es difícil de definir, creo que la definición más cercana sería Electronic World Music. Tiendo a mezclar muchas culturas y estilos en mis producciones. Por lo tanto, no es una cosa específica, para mí esto me da mucha libertad para no estar en una caja.

Desde noviembre pasado comenzó una gira con este proyecto en Los Ángeles, San Francisco, Londres, Nueva York, París, Barcelona y Beirut. También hizo una residencia en el club Heart de Ibiza, donde han tocado DJ internacionales como Acid Paul, Be Svendsen, Oceanus Orientalis, Jan Blomqvist, Matthew Dear y Stimming.