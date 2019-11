Bertha Teresa Ramírez

Periódico La Jornada

Martes 5 de noviembre de 2019, p. 28

Con la finalidad de propiciar el uso adecuado del agua potable y evitar su utilización en actividades donde no se requiere, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) contempla establecer a partir del segundo semestre de 2020 dos esquemas tarifarios: uno que regiría el consumo básico de las personas, el cual no sufriría incrementos y que todos podríamos pagar, y otro que consideraría aumentos importantes a quienes rebasen este consumo básico, señaló el director general del organismo, Rafael Bernardo Carmona Paredes.

Se trata de establecer un esquema tarifario que propicie socialmente el consumo adecuado para la tarifa básica y que invite a la población al cuidado del uso del agua potable , explicó el funcionario, al ser entrevistado luego de exponer la conferencia magistral El reto es... en el foro La semana del agua organizado por el Sacmex.

Agregó que este esquema de tarifas tendría que manejarse de manera muy cuidadosa. Debe haber un volumen de consumo mínimo, de tal forma que la tarifa sea totalmente adecuada para todos, pero conforme vayamos brincando esa tarifa, los incrementos sean mayores, de modo tal que verdaderamente invitemos a la población a utilizar el agua potable para las necesidades propias que tienen que ser satisfechas, y otras no, como el lavado de patios , ejemplificó.