Abril del Río

Periódico La Jornada

Domingo 3 de noviembre de 2019, p. a15

Héctor Ponce de León reconoce el valor de no haber concretado su más reciente reto, el ascenso al Kilimanjaro, 200 kilómetros desde nivel de mar hasta la cumbre a 5 mil 895 metros, en 24 horas, como se lo había propuesto, tras alcanzar la cima en poco más de 32.

La expedición a la cumbre africana que el connotado montañista ha conquistado más de 20 veces, formó parte del proyecto Desde Cero, que inició este año con el ascenso al Pico de Orizaba desde la playa veracruzana de Chachalacas. En esta nueva hazaña en el Kilimanjaro estuvo acompañado de dos jóvenes: Daniel Graff como apoyo en el tramo de bicicleta de ruta y a Max Álvarez hacia la montaña africana. Los tres hicieron finalmente cumbre, como también un grupo de seis mujeres durante la semana siguiente, todo bajo la conducción de Ponce de León.

Sin embargo, no logró la meta de resolverlo en menos de 24 horas, con lo que habría superado el único antecedente de una expedición italiana, de 27 horas, se enteraría después con desánimo, pues no eran los primeros en el reto de subir al Kilimanjaro desde la costa. La falla, según su relato, fue en parte por una serie de retrasos en la llegada de equipo a los puntos de enlace, en la logística, pero el montañista mexicano asume las fallas del intento, que incluso estuvo a punto de abandonar.

Agradezco no haber regresado a México; este tiempo, ocho días más en la montaña, fueron de reflexión. Me llevaron a una sensación de haber fracasado , reconoció a casi un mes después de concluido el desafío en Tanzania.

El valor del fracaso

Después de un tiempo de depresión, me di cuenta de que afortunadamente tomé esa decisión y esa definición, porque me obligó a pisar más hondo, de que el valor de esto no puede estar nada más en ser el primero o hacer un récord; el valor y el sentido tiene que estar en otro lugar, en algo que no sólo sea aplicable a mí, sino a más personas, sea lo que sea que hagan, el deporte que practiquen , asentó el montañista que ha participado en expediciones de cordilleras de todo el mundo, ha ascendido a 12 de los 14 ochomiles del Himalaya, de los que ha hecho cumbre en seis, algunos en dos ocasiones, en total 10 cimas superiores a 8 mil metros logradas.