Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 1º de noviembre de 2019, p. 9

West Hollywood. Cuando Ringo Starr decidió grabar una versión de una de las últimas canciones escritas por John Lennon, el baterista de Los Beatles sabía que quería que su ex compañero de banda Paul McCartney tocara el bajo.

Luego, el productor discográfico Jack Douglas halló la manera de insertar cuerdas de Here Comes the Sun, uno de los pocos éxitos del cuarteto de Liverpool escritos por George Harrison en la grabación de Starr del tema Grow Old with Me.

Ahora estamos todos en él , señaló Starr en una entrevista sobre la singular reunión musical. No tuve nada que ver con eso , añadió.

Grow Old with Me es un sencillo del nuevo álbum de Starr llamado What’s My Name. Lennon grabó un demo de esta pieza para su lanzamiento de 1980 Double Fantasy, pero la canción nunca llegó a ese disco.