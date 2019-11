Ángel Bolaños Sánchez

El segundo informe parcial de fiscalización a la Cuenta Pública de 2018 –último año de la pasada administración– señala 41 potenciales promociones de acciones legales, entre fincamiento de responsabilidades administrativas ante la Secretaría de la Contraloría o el Tribunal de Justicia Administrativa; resarcitorias ante la Procuraduría Fiscal o penales ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ), como resultado de 74 auditorías a dependencias, alcaldías, entidades y órganos desconcentrados, de gobierno y autónomos.

El documento que entregó ayer la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) al Congreso capitalino refiere que hasta el 31 de octubre se interpusieron 10 denuncias penales y administrativas, cuatro contra las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y de Obras y Servicios, y la Agencia de Gestión Urbana (AGU) por irregularidades detectadas en la aplicación de apoyos y recursos de la reconstrucción.

En el caso de la Seduvi, la Auditoría pidió a la Contraloría revisar el total de expedientes relacionados con apoyos otorgados a damnificados del sismo de septiembre de 2017 que no presentaron certificados de reconstrucción de vivienda ni comprobaron gastos a partir de que en la muestra auditada detectó que una docena de damnificados no comprobó más de 14 millones de pesos y a seis más se les otorgaron apoyos por casi 2 millones de pesos, que ya habían recibido 35 por ciento de potencial constructivo adicional en la redificación de su inmueble, por lo que no tenían derecho al pago.