Grupos de jóvenes aprovecharon esta celebración para monearse o echarse un cigarrito sin que ningún policía los amonestara o detuviera, pues sólo es para aguantar y regresar a nuestras casas ubicadas en varios municipios mexiquenses, según dijeron.

Vecinos denunciaron que cada mes llega más gente, no a dar gracias o pedir un milagrito, sino a drogarse, divertirse y convertir la zona en un verdadero basurero, pues los policías no les dicen nada para no meterse en problemas, dejándolos hacer su santa voluntad .