La banda sonora recorre temas emblemáticos como Lucy in The Sky with Diamonds, All Together Now, Yellow Submarine y, por supuesto, Sargento Pimienta y el club de los corazones solitarios.

El orquestador del espectáculo, cuya próxima presentación será el 17 de noviembre en Guadalajara, es Luis Pimienta y la producción corre a cargo de Aurora Gómez Mena, con la dirección de Iona Weissberg.

Sandra Pinal, vocera del espectáculo, dio a conocer que se tiene contemplada una gira nacional para fines de febrero.