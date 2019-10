Trae a México mucho amor y sobre todo un gracias por todo lo que mi familia de allá, que es grande, me ha dado. Es un agradecimiento. Hoy día, expresar gratitud a un pueblo no es común, porque ahora sólo se les da mucho sufrimiento .

Ejemplifica: si me haces algo que me hace daño lo que quiero es que entiendas que lo has hecho, porque si lo que deseo es que sufras, hablo de venganza, no de justicia. El feminismo ayuda a hacer conciencia, no a alimentar la ganas de revancha .

Tener a mujeres en su grupo no habla de feminismo, en su opinión. “Feminismo significa emanar amor hacia la naturaleza, hacia los hombres y a las mujeres… la palabra feminismo es querer al mundo”, comenta en entrevista con La Jornada.

Desde niña cantó. Cuando creció supo que los demás trabajos no eran para ella, por lo que decidió presentarse en un bar de su ciudad natal, y luego en otro, y así... Nunca fue a un sello discográfico a buscar una oportunidad. Esas compañías fueron por ella.

La cita anterior no es la opinión de un amigo, un crítico de música o parte de un boletín. Es el comentario en YouTube de un seguidor de María Concepción Balboa Buika (Palma de Mallorca, 1972), cantautora, escritora y poeta, que en su expresión sonora desarrolla un sinfín de influjos musicales, como flamenco, rock, jazz, pop, rhythm and blues, soul y folk.

Buika es artista, sincera, provocadora, creadora, maestra, sensible, inteligente, bella y hasta filósofa...

En su opinión, lo que necesitamos como sociedad es calor, aproximación con los demás, en vez de separarnos. En las sociedades, supuestamente avanzadas como en las que vivimos, la inteligencia nos tiene que servir, pero no, estamos en una época de falta de respeto a la humanidad. En una era de insensibilidad...

El odio tiene una careta virtual

Comenta eso por el uso excesivo que hemos dado a la Internet, a las redes sociales por las que “el odio ha salido con una careta virtual a la cual sólo le ponemos un nickname y podemos insultar. Hoy tenenos la oportunidad de estar más conectados con el mundo. Tener amigos en todas partes, porque el idioma no es barrera (hay traductores en la red). En vez de potenciar a los haters profesionales, tendríamos que amar a los lovers profesionales”.

En la charla, destaca algo que a ella le gusta, la soledad: “es bienvenida si es constructiva, pero si es celda de castigo o si la tenenos que dibujar como algo que nos reprime, no es buena. Antes, recuerdo que no teníamos derecho a la soledad; si eras mujer y estabas sola a cierta edad, te llamaban solterona, y si eras hombre, decían ‘por algo está solo’, o sea, es alguien en quien no se debe confiar”.

No olvida su discurso social. Hoy tenemos la excusa fácil de decir que nuestros dirigentes hacen algo malo o tienen esto o aquello, pero luego de decirlo, ya nos relajamos; no hacemos nada por cambiar en lo individual. Los políticos dirigen países, no nuestras vidas .

Sabe que como artista, tenemos una responsabilidad de rehacer lo que otros destruyen. Es cierto que cada vez es más difícil, pero aún así, es cuando tenemos que empujar con más fuerza y ayudarnos mucho; ser proactivos y no reactivos teniendo manifestaciones de odio .

Buika insiste en venir a regalar su corazón entero con mucha música e impresionante elenco de mujeres luchadoras y bellas con las que deseo animar a las mujeres de México a que se apunten a esta profesión de ser músico, ya sea bajista, baterista o guitarrista... lo que quieran hacer. Deseo darles ánimo con fuerza, al mismo tiempo que a sus hombres para que las apoyen, y así crear a más hombres feministas, que, por cierto, se ven más guapos siéndolo .

Buika World Tour 2109 se presentará el 3 de noviembre a las 18 horas en el Teatro de la Ciudad.