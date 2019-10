Agencias

Periódico La Jornada

Sábado 26 de octubre de 2019, p. a15

Toluca. La emblemática ex futbolista Maribel Domínguez se graduó ayer de directora técnica y aseguró que entre sus metas a corto plazo están ser campeona del mundo con una selección femenil y dirigir a un equipo varonil.

“No lo descarto, me gustan los retos, ser diferente, pero ahora estoy comprometida con mis niñas (dirige a la selección femenil mexicana Sub 17 y es auxiliar técnico de Mónica Vergara en la Sub 20).