Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 26 de octubre de 2019, p. a14

Una debilidad que le ha costado puntos al América en esta temporada han sido las fallas defensivas, reconoció el timonel Miguel Herrera al señalar que hemos recibido muchos goles en contra , por lo que deben mejorar en esa área si quieren cumplir con la encomienda de levantar el título.

No ha sido un buen torneo en cuando a lo defensivo, me parece que no ha sido un equipo sólido , aceptó Herrera, aunque señaló que la responsabilidad no sólo ha sido de los zagueros o del propio arquero Guillermo Ochoa.

“No hemos corrido con el buen trabajo que hemos hecho en otros torneos, porque muchos de los goles han sido a balón parado. No puedo decir que la culpa es de la defensa o el portero, tenemos como equipo que asumir esa responsabilidad.

Las Águilas han recibido 20 goles en 14 jornadas de este semestre, de los cuales 17 han sido con Guillermo Ochoa, flamante fichaje americanista, como vigilante del arco en nueve partidos.

Después de las lesiones de varios jugadores a las que se ha tenido que sobreponer el equipo, Herrera hizo un balance general y apuntó que ha sido un torneo bueno a secas porque se encuentran en la zona de calificación con 22 puntos, pero les será complicado consolidarse dentro de los cuatro primeros lugares.