Para mí como deportista, y más allá del desafío de correr 162 kilómetros, fue muy duro, porque además de hacer el trayecto por terreno pavimentado, con calor húmedo y con las dificultades que implica el no haber un cierre de ruta para los corredores, te enfrentas a toda la connotación emotiva que conlleva hacerlo en un lugar con la historia que tiene el Muro de Berlín. Pero esta vez en realidad no iba con alguna expectativa de tiempo, fue para darme un gusto personal , comentó.

▲ Nahila Hernández junto a sus dos hijas. Foto cortesía de la atleta

“Encontrarme con su cruz fue algo muy impactante, ésta se ubicaba en el kilómetro 55 y no sé por qué yo pensé que se encontraba como en el 80, cuando revisé la ruta me pareció ver que estaba como a la mitad del camino, y me tomó totalmente por sorpresa.

“Yo venía súper bien, con muy buen ritmo y de pronto veo su foto, la cruz, muchísimas flores y un pizarrón de corcho donde podíamos dejarle un mensaje, yo me detuve un rato, pero cada competidor puede hacer un homenaje a su manera. Me costó mucho recuperarme de ese momento, me tardé como tres kilómetros en retomar el paso, fue muy fuerte, y lo mismo me ocurría cada vez que pasaba por esos posters.

Muchos eran muy jóvenes, es difícil emocionalmente ir viendo eso mientras uno tiene la libertad, hoy en pleno siglo XXI, de recorrer y cruzar de un lado a otro sin mayor problema , mencionó.

Esta nueva hazaña en la carrera de Nahila fue lograda a pesar de que actualmente tiene diagnosticada inestabilidad lumbopélvica , lo cual significa que tiene diferentes lesiones bastante serias en la zona lumbar y en la pelvis.

“Tengo rotos ambos lambrus de la cadera, así como ambos isquiotibiales y los abductores, en resumen… tengo un desastre, son muchas lesiones acumuladas por sobrecarga que si bien tienen solución, no será rápida. Me generan mucho dolor físico y obviamente no me permiten correr ni a la mitad de lo que normalmente podría hacerlo”, indicó.

No obstante, la atleta aseguró se siente satisfecha por haber culminado un reto más dentro de su exitosa carrera deportiva, la cual, aclaró, está lejos de terminarse, pues sólo se tomará una pequeña pausa para recuperarse.

“En realidad fue muy difícil para mí terminar esta carrera porque sentí mucho dolor desde el principio. Deportivamente no la disfruté, pero sí lo hice en el aspecto emocional. Lo tomé como un sacrificio, porque realmente la pasé muy mal durante el recorrido y fue empeorando conforme pasaba el tiempo. Corrí relativamente bien hasta el kilómetro 100, pero los últimos 60 fueron toda una pesadilla