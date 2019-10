D

on Miguel de Cervantes Saavedra, entre otras cosas, representa el paso del traumatismo del descubrimiento de América y la Conquista de México a las letras. Sintetizados en el inmortal Don Quijote de la Mancha, defensa de los marginados de esa época y de todas las épocas. Más que un libro, herida abierta a los tiempos, invitación a renacer, un eterno sueño.

El personaje de Don Quijote que encarna la ausencia de pasión de la carne como agente de transparencia entre Dios y el hombre. Las entrañas del hombre no claman ni reclaman; su inexistencia deja todo al ser y al no ser, al pensar y al pensamiento. No sueña este ser con encarnarse. El misterio cristiano de la Encarnación no le roza apenas, ni el de la pasión ni del dolor divino a lo humano. No acepta ni pide la humanización de Dios.

Tampoco pide tiempo, no reclama existir; sin embargo, escapa, logra escapar a la súplica y la ofrenda para ir en busca del solitario olivo, de la hospitalidad de la venta y la mujer: blanca hospedería, verde olivo, y aunque imposible, vuelve los ojos a la mujer, fantasía de gacela en celo. Y así nos dice Machado:

‘‘Todo amor es fantasía;

él inventa el año, el día,

la hora y su melodía;

inventa el amante y, más,

la amada. No prueba nada,

contra el amor, que la amada

no haya existido jamás.”