Por lo anterior, el mensaje de clausura del mandatario mexicano en la pasada Reunión Anual de Industriales toma mayor relevancia, pues mencionó que no se va a abrir de manera indiscriminada el país, tenemos que cuidar nuestras actividades productivas estratégicas, y las industrias de México generan empleos, generan bienestar .

La planificación económica de la actual administración se basa en los principios de austeridad y bienestar social. Sin embargo, las directrices exhibidas para la búsqueda delcrecimiento económico no han alcanzado los resultados esperados y la coyuntura internacional se agrega como una variable que afectará el crecimiento marginal del país.

enquea la economía estadunidense, y la mexicana (adherida a ella como calcomanía) debe prepararse para el coletazo. Muestra de ello es que la información oficial del vecino del norte registra una cifra negativa en su producción industrial, algo que no sucedía desde hace tres años, y el descenso es significativo.

Continuar con una libre apertura comercial llevaría a empresas nacionales a enfrentarse, por ejemplo, a un conglomerado chino protegido por el Estado: el último dato industrial de China exhibe un crecimiento de 5.6 por ciento en sus primeros tres trimestres de 2019, algo que contrasta con la recesión industrial en nuestro país que lleva 10 meses de tasas negativas. De no actuar, esto acabaría por afectar gravemente a sectores en México.

El desapegarse, aunque sea gradualmente, de la economía estadunidense y fortalecer a la industria nacional con una estrategia que no sea estrictamente comercial nos evitará que sigamos sufriendo, de manera aumentada, daños colaterales como los que ya se están presentando.

La más reciente información de la Oficina del Censo de Estados Unidos (septiembre) indica que la producción industrial del país registró un retroceso de 0.1 por ciento respecto del mismo mes de 2018 (cuando creció 5.4; de allí en adelante el descenso ha sido permanente).

El comercio desleal ha sido la fuente de crecimiento de diversos países, aplicando prácticas de proteccionismo y el esparcimiento de dumping a nivel global. Asia del este con su estrategia del nuevo camino de la seda ( Belt and road initiative) o Estados Unidos con su estrategia de incrementar el contenido nacional ( Made in America) y sus constantes amenazas hacia las empresas mexicanas, han impactado negativamente en diversos sectores de nuestro país. Adicionalmente, del total de las exportaciones no petroleras, más de 80 por ciento se concentran en EU, siendo 28 por ciento del sector automotor (de las industrias manufactureras).

Las rebanadas del pastel

Después de la represión, 15 muertos y 2 mil 600 detenidos, a Sebastián Piñera no se le ocurrió mejor idea que pedir perdón a los chilenos sin levantar el estado de sitio. Qué cara más dura.

cfvmexico_sa@hotmail.com