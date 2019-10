Muñoz, ex portero, muy activo el año pasado durante la elaboración de un nuevo Reglamento de Transferencias, consideró trascendental el momento que atraviesan los futbolistas, pues reconoció que hay inquietud y molestia porque quedó de manifiesto que no hay unidad. Faltó solidaridad (en la fecha 14 del torneo), la que hubo fue parcial, unos equipos sí se sumaron, pero otros no. Esto tiene que cambiar. En lo sucesivo hay que estar unidos al ciento por ciento , indicó.

Para Moisés Muñoz, ex vocal de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro), resulta un poco difícil entender por qué solamente cuatro jugadores del club Veracruz presentaron controversia ante la Federación de futbol , no descartó que el grueso del plantel haya llegado a un acuerdo con el dueño Fidel Kuri, y señaló que en el gremio de jugadores se vive un parteaguas .

“En ese momento tienes que hablar con el capitán del otro equipo y preguntarle por qué siguen inmóviles, por qué sigue la manifestación, y en caso de que dijeran ‘nosotros queremos hacerlo por más tiempo’, te das cuenta de que no puedes agredir a un rival que está pasivo”, abundó.

Pese a todo, aseguró que entre los jugadores de la liga mexicana debe haber un antes y un después del caso Veracruz, “en la misma Asociación debe darse un impulso; yo creo que todos los que estamos o estuvimos relacionados con la agrupación, tenemos claro que hoy por hoy no hay total respaldo.

“Unión –aclaro– no para pelear con los dueños o la Federación, sino para estar atentos a todos los temas que afectan al jugador y apoyar desde donde se pueda. Imagino que en Veracruz viene una decisión grupal… quizás los orientaron de una u otra forma para no presentar la controversia”, indicó.

Héctor Herrera espera una pronta solución