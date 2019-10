Portman defendió la franquicia de la que forma parte, ya que volverá a ser Jane Foster en Thor: Love and Thunder, que, dirigida por Taika Waititi y con las actuaciones de Chris Hemsworth y Tessa Thompson, llegará en noviembre de 2021. Ella será la versión femenina del Dios del trueno.

Creo que hay espacio para todo tipo de cine. No hay una sola forma de hacer arte , afirmó la actriz a The Hollywood Reporter en un acto en Los Ángeles. Creo que las películas de Marvel son tan populares porque son entretenidas y las personas quieren eso en su tiempo libre, después del trabajo, de lidiar con sus problemas de la vida real , aseguró.

▲ La actriz, quien será la versión femenina del Dios del trueno, respondió a las palabras de Coppola y Scorsese. Foto Afp

Los comentarios de Coppola también encontraron respuesta en James Gunn, quien respondió a las críticas de Scorsese hace unos días. Muchos de nuestros abuelos pensaban que todas las películas de gánsters eran iguales, a menudo llamándolas despreciables , escribió Gunn en Instagram.

“Algunos de nuestros bisabuelos pensaban lo mismo de los westerns y creían que las películas de John Ford, Sam Peckinpah y Sergio Leone eran exactamente iguales”, sostuvo.

“Algunas películas de superhéroes son horribles y algunas bellas. Al igual que los westerns y las cintas de gánsters, no todos podrán apreciarlas, incluso algunos genios”, sentenció Gunn.