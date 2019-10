Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 22 de octubre de 2019, p. 3

Madrid. La edad del padre, a diferencia de la madre, no produce aumento de embriones cromosómicamente anormales, reveló un estudio llevado a cabo por Igenomix, publicado en el Journal of Assisted Reproduction and Genetics.

La investigación, la más grande hasta la fecha en su área, confirma que la edad del padre no afecta la salud cromosómica de la descendencia, a diferencia de la edad de la madre, que cuanto más avanzada es, más aneuploidías presentan sus embriones.

Cada vez son más los estudios científicos que abordan el impacto de la edad de los progenitores en la salud de su descendencia, pues se está ante un paradigma social sin precedente en el que la paternidad se está demorando.

Hasta la fecha, algunos estudios habían sugerido que la edad avanzada tiene consecuencias negativas para la función testicular, muerte fetal, anomalías congénitas, trastorno de espectro autista o esquizofrenia. Las mutaciones son el monogénicas, el modo de herencia de la enfermedad más estrechamente vinculada a la edad paterna avanzada.