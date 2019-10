Por otro lado, el ex árbitro precisó que el protocolo de la FIFA para erradicar las manifestaciones discriminatorias u ofensivas comenzará a aplicarse en la Liga Mx a partir de la jornada 15 del torneo Apertura 2019, la cual se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de octubre.

Al encuentro con los medios también asistió Beatriz Ramos, directora de comunicación e imagen de la FMF, quien, al igual que Brizio Carter, no quiso opinar respecto del problema que afrontan los jugadores del Veracruz, a quienes la directiva del club les debe varios meses de sueldo.

El árbitro lo único que tiene que hacer es reportar los incidentes. Si el partido se juega, se jugó, y lo que no pase, el silbante sólo lo puede informar, son las instrucciones que tenemos por parte de la FIFA , señaló el dirigente ayer en conferencia realizada en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros, aseguró que para el partido Veracruz-Tigres, el cual podría suspenderse por la falta de pagos que persiste en el cuadro jarocho, los silbantes encargados de conducir dicho duelo se presentarán este viernes en el estadio Luis Pirata Fuente tal como marca el reglamento, pues hasta ayer no había recibido ninguna notificación sobre una posible cancelación.

Además de recordar las etapas de dicho protocolo, Brizio explicó que en caso de que el grito homofóbico se escuche cuatro o más veces en el estadio no se suspenderá definitivamente el partido por cuestiones de seguridad, sino que el árbitro tendrá que remitir un informe a las autoridades federativas y el siguiente duelo podría ser disputado a puerta cerrada.

Vaciar un estadio sería una sanción extrema, que está puesta en el protocolo de FIFA, pero lo que se busca aquí es disuadir a la gente, no queremos llegar a cuestiones extremas porque incluso hay temas de seguridad, pues no es tan sencillo desalojar un estadio lleno, lo que queremos es que la gente entienda que esto ya no es divertido, tuvo su tiempo, pero hay cosas más importantes y peligrosas que están en juego , aseveró.

Finalmente, Brizio compartió los resultados del videoarbitraje (VAR) en lo que va del presente torneo e indicó que esta herramienta ya cumplió un año de utilizarse.

“El VAR lleva 743 checks en el Apertura 2019, 614 han sido silent checks, de las cuales, 133 intervenciones han resultado en 59 ratificaciones y 74 correcciones, cifras que confirman la aportación de esta herramienta a la justicia deportiva”, mencionó.