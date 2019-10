Ángel Vargas

La escritora Bárbara Jacobs presentó ayer su obra más reciente, Rumbo al exilio final, en la edición 19 de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, en una amena charla con su colega y amiga Ana García Bergua.

‘‘El título del libro no es muy optimista, pero su espíritu sí. Aunque considero que es una despedida de la vida, no es en el sentido de una persona vencida”, no mantiene una visión derrotista, sino de agradecimiento, explicó la colaboradora de La Jornada.

Jacobs compartió que en realidad nunca ha tenido ambiciones, pero no por eso se asume como una persona derrotada.

‘‘Aunque las ilusiones con las que empecé me ayudaron bastante, ya se acabaron. Debo confesar que ahora no tengo ninguna. Al encontrarme a mí misma, y mi ánimo sin ilusión, lo que me ha sucedido es sentirme libre, y antes no me sentía así. Esta extraña situación me tiene, la verdad, contenta.”

Toda vida es narrable

De Rumbo al exilio final, obra publicada por Ediciones Era, la narradora adelantó que contiene ‘‘una historia rara” que prefería reservarse y precisó que su hechura responde a esa intención o necesidad de toda persona de querer contar su vida.

‘‘Siempre se ha advertido que toda la gente puede contar, que toda vida es contable, narrable, pero hay a veces cierto pudor para ventilar cosas. Pero si un escritor cuenta su vida a través de sus encuentros con los libros, con la escritura o con personas clave que tuvieron que ver en su formación; ese pudor desaparece y uno se atreve”, añadió.