Miércoles 16 de octubre de 2019, p. 3

Río de Janeiro. La aversión del presidente Jair Bolsonaro a las artes y la cultura era conocida desde siempre. También era conocida la oposición de la inmensa mayoría de artistas e intelectuales a sus posiciones ultraderechistas.

Sobraban indicios, por lo tanto, de que las relaciones entre su gobierno y la clase artística y cultural serían, en el mejor de los casos, tensas.

Lo que nadie esperaba era la furia con que Bolsonaro se lanzó para censurar cualquier manifestación cultural que considere ‘‘impropia’’.

Empezó por liquidar el ministerio de Cultura, transformado en una secretaría integrada por personas ajenas al sector.

Luego mandó prohibir una publicidad del estatal Banco do Brasil, que mostraba jóvenes en actitudes que consideró ofensiva a las familias.

En seguida amenazó con cerrar la Agencia Nacional de Cine (Ancine). Informado de que no tiene poderes para tanto –dependería del Congreso–, Bolsonaro no descansó: mandó congelar los recursos destinados al sector audiovisual. Bajo el argumento de que no admitiría que se hiciesen ‘‘películas pornográficas o ideologizadas’’ con dinero público, dijo que no se trata de censura, porque sería inconstitucional: se trata solamente de imponer ‘‘filtros’’.

Un buen ejemplo de esos ‘‘filtros’’ son vistos en la estatal Caja Económica Federal. La institución, tradicionalmente una de las más importantes patrocinadoras, suspendió de manera abrupta obras teatrales contratadas. Su presidente, nombrado por Bolsonaro, dice no admitir ‘‘posiciones políticas’’ en espectáculos que patrocina. Funcionarios recuerdan que los ‘‘filtros’’ también apuntan hacia obras que tratan de cuestiones relacionadas a la comunidad LGBT.

Ataques a Chico Buarque, ícono de la cultura brasileña

Varias convocatorias lanzadas por estatales establecen cuáles temas siquiera serán analizados: los ‘‘ideológicos’’ y los que atenten ‘‘contra los valores de la familia tradicional’’.

Pero hasta filmes ya finalizados sufren ‘‘filtros’’: la película de estreno como director del actor Wagner Moura, trata de la vida del guerrillero Carlos Marighella. Exhibida en importantes festivales internacionales, cosechó aplausos entusiasmados por donde pasó.