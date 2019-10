Alejandra Lara Álvarez

Domingo 13 de octubre de 2019, p. 8

Vancouver, Canadá. Concluyó el banquete cinematográfico, y los programadores tuvieron el acierto de elegir previamente algunos títulos destacados que se registraron este mes para competir por la categoría de mejor película internacional 2020, antes, mejor película extranjera. Dicho cambio se anunció el pasado abril por los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, organizadora de la entrega del Óscar, por considerar la palabra extranjera desactualizada y excluyente; ahora, pretende ser políticamente correcta.

Las cintas proyectadas en el Festival Internacional de Cine de Vancouver, representantes de sus respectivas culturas y que compiten entre sí para entrar en la selecta lista de nominados son: Parasite (Corea del Sur), parodia social sobre la improbabilidad de ascensión y menosprecio de clase; Les Misérables (Francia), ira y rabia contenida, detonante latente de una Francia actual convulsionada; Dolor y Gloria (España), síntesis de las obsesiones y temas recurrentes del melodramático Pedro Almodóvar; Adam (Marruecos), solidaridad femenina en un ámbito plagado de prejuicios y adversa por el hecho de ser mujer; Queen of Hearts (Dinamarca), manipulación y mentira intrafamiliar al límite; The Whistlers (Rumania), la utilidad de aprender a comunicarse con silbidos y no morir en el intento; La vida invisible de Eurídice Gusmão (Brasil), melodrama del vínculo indivisible entre dos hermanas; A White, White Day (Islandia), sobrellevar el proceso de duelo detona diversas reacciones emocionales; Araña (Chile), un thriller oscuro donde un crimen político cambia el curso de la historia; The Painted Bird (República Checa), composición visual admirable basada en la novela homónima de Jerzy Kosiński; It Must Be Heaven (Palestina), cinta cínica, irónica, formada por una serie de viñetas, donde Gael García hace una breve aparición y se burla de la visión absurda de los estadunidenses por pretender hacer una película sobre La Conquista hablada en inglés; And Then We Danced (Suecia), bailarines que se enamoran en una sociedad homofóbica; y la cinta que se incluyó con una función especial fue Atlantics (Senegal), drama romántico y sobre migración.

Diversas reacciones