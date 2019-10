–Pues todos esperamos que tenga un gran estreno y que el público la recomiende de boca en boca. No podemos darnos el lujo de pagar una campaña, como las películas estadunidenses, pero se va haciendo el intento con nuestros medios.

Sonriendo con el corazón viaja a Estados Unidos, Latinoamérica y Europa después de su estreno en México y también llegará a streaming. Dragon Films es la distribuidora.

Proyecto a la medida

En tanto, el actor César Criollo encontró en esa película un producto a modo para construir un personaje con sensibilidad especial. Criollo nos dice: “Álex me platicó de este proyecto hace ocho años, cuando era solo una idea. Con el paso del tiempo empezó a tomar forma, pero en ese lapso filmamos juntos varios cortometrajes. Después me mostró algo más estructurado, hasta que me mandó el guion final y me dijo: ‘Ahora sí, mano. Ya vamos a filmar la película’”.

La pauta que siguió para interpretar este protagónico es muy personal y muy respetable como la haga cualquier actor. En mi caso, decidí leer sobre el payaso vagabundo, tratar de comprender sus características; cómo son el maquillaje, el vestuario, sus deseos, motivaciones, etc., para después ponerlos al servicio del personaje, Paco en este caso. De igual manera soy un ferviente admirador de Tin-Tan, entonces traté de darle algunas pinceladas al personaje y recordar algunos pasajes de los mimos de Coyoacán, eso también me sirvió. Lógico, ponerle todas las afectaciones y motivaciones que podían darle fuerza a Paco para hacerlo mío y lograr una actuación creíble, auténtica .

Criollo consideró: “Sin duda, este trabajo es lo más importante que he hecho hasta ahora, aunque disfruto mucho las series, los comerciales y todo lo que hago... Esta película la hice para mis hijas –Marijó y Marifer–, quiero que me recuerden por ella y siempre sonrían con el corazón”.

Agregó: “Es un trabajo honesto, sincero; se hizo con mucho esfuerzo y sacrificio. Es una cinta muy especial para todos nosotros y esperamos que el público la disfrute mucho porque se hizo, precisamente, con el corazón. Es para toda la familia y yo invito a toda la pandilla a que apoyemos al cine nacional.

“Guanajuato nos regaló locaciones, callejones y plazuelas de lujo, sus colores, el magnífico Teatro Juárez, la música de la película es buenísima… en fin. Tiene todos los elementos para que se diviertan. En estos tiempos difíciles, vale la pena reír, disfrutar.”