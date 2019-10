Las cifras, dice, confirman que más de la mitad de la PEA no cotizó en el sistema de pensiones en 2017, lo cual podría implicar que, cuando sean mayores, las personas que no contribuyeron deberán recibir apoyos del Estado.

El texto, de Alberto Arenas, sostiene que en México decreció 1.9 por ciento en los primeros 17 años de este siglo. Dicha cifra contrasta con el promedio de América Latina, que es de 10.5.

Explica que en 2000 la cobertura era de 38.2 por ciento, pero esa cifra disminuyó en 2003, cuando comenzó una trayectoria relativamente constante, hasta 2013. Sin embargo, fue en 2017 cuando quedó en 36.3.

Pese al incremento de la cantidad de personas que cotizan en los respectivos sistemas de pensiones de México y Guatemala, añade, se registró un crecimiento aún mayor de la población económicamente activa entre 2000 y 2017.

Los países donde la cobertura efectiva creció más fueron República Dominicana (22.9 por ciento), Uruguay (21.5) y Brasil (17.6).

La Cepal resalta los crecimientos en Panamá, Costa Rica, Chile y Argentina, pues están por encima del promedio regional, pero también porque, excepto Panamá, fueron naciones pioneras en los sistemas de pensiones, caso que también destaca en Uruguay y Brasil.

Subraya que quienes forman parte de la PEA y no contaron con protección social frente a riesgos de invalidez y muerte en América Latina (54.8 por ciento) posiblemente no estarán cubiertos por una pensión contributiva y no accederán a un seguro de vejez y muerte.