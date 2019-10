“I don’t need to fight

to prove I’m right

I don’t need to be forgiven.”

The Who. Baba O’ Riley.

N

o es difícil imaginar el cúmulo de neurosis reunidas en alguno de sus camerinos de calentamiento londinense. Eran cuatro geniales en una era en la que el mundo sentía que para ser un músico trascendente había que ser británico. Ellos eran perfectamente distintos. Encajaban con la exactitud que la falta de geometría, procedencia y abultada dispersión suele hacer precisos los golpes del azar. Y salió demasiado bien. Después lo hicieron casi todo, aunque no siempre con su crédito en el tamaño que les debe la marquesina del rock. Tuvieron un nombre raro que increíblemente coincidió con el de otra banda naciente; era difícil entonces saber a quién (who?) se referían, se cambiaron para que todos supieran de quién se trataba: de The Who.

Los azares y las certezas

Hijo de un jazzista y una cantante, Pete Townshend aprendió desde muy pequeño a tocar el banjo y tuvo su primera guitarra a los 12 años. Su amigo John Entwistle era también colega de afición musical; algo intentaron para tocar, pero realmente la alineación musical se dio en 1962, ya cuando Roger Daltrey, obrero de profesión y cantante de blues por afición, acordó con John formar una banda. Daltrey, el amigo común, era la primera voz y la primera guitarra, John en el bajo y efímeros ejecutantes en la batería. Se nombraron The Detours, título de combate con el que nunca grabaron un elepé ni prometían llegar a ninguna parte, pero en 1964 llegó el bataco Ketih Moon, cambiaron el nombre a The Who y conocieron lo que era generar algo en estudio con una mezcla decente. Toparon con caníbales típicos del medio y hubo un mánager que hasta les cambió un tiempo el nombre (The High Numbers), pero la banda estableció la base de sonido y también su liderazgo: Townshend se convirtió en el compositor, arreglista, primera guitarra y grito más audible de la banda. Los resúmenes de los críticos del rock (palabras y conceptos de más o de menos) hablan siempre de que Pete era el cerebro; Roger, el corazón; John, la conciencia armónica, y Keith, el torrente sanguíneo. Sonaban distinto cuando la mayoría de docenas de grupos británicos se peinaban, vestían y cantaban como iban los que encabezaban las ventas.

The Kids Are Alright

The Who cambió de aspecto muchas veces, pasando pronto de los sacos y zapatos lustrosos al cuero y los colores intensos sin que armonizaran cromáticamente entre sí. Apenas con un año de formación grabaron dos temas emblema que se mantendrían para siempre en su set list: My Generation (título de su primer álbum con la leyenda completa The Who Sings My Generation) y The Kids Are Alright. También pronto quedó claro que Pete no estudiaba arte porque sí (estuvo en Ealing College of Art), ya que la construcción de sus letras era mucho más elaborada y compleja de lo que podía esperarse de un puñado de jovencitos que consumían demasiada cerveza y pisarían escabrosos terrenos con el LSD, lo que por poco los mata a todos (Daltrey se convirtió en el héroe muy reconocido de los hechos al no usar químicos y ser asistente-salvador de sus colegas, que abandonaron la química alterada con cierto pavor). En 1966 grabaron una impactante pieza de más de nueve minutos de duración que además sacudía las buenas conciencias y el comportamiento adocenado de la mayoría de las masas en concierto: A Quick One While He’s Away. Esto marca lo que después sería propiedad no registrada, y es que ellos propulsaron la estructuración de lo que se conocería como ópera rock.

El estallido de la guitarra

Pete Townsend fue el primero en partir una guitarra en escena. Entwhistle le siguió con su bajo y muchos críticos decían que eran como una banda violenta, peligrosa, suelta y descontrolada en las inmediaciones de alguna estación del underground. Esto acrecentó su fama de chicos malos y dieron ejemplo para que muchos otros deleitaran fanáticos descuartizando guitarras y alguna otra pieza sacrificable, como un monitor (o una pared de ellos). La leyenda dice que un golpe accidental de Pete en un techo minúsculo provocó la primera fractura del instrumento, pero el hecho se convirtió en un acto permanente de la banda. Muchos los imitaron después con todo y sus variables, como Jimi Hendrix (que también le prendía fuego y le bailaba como danza en la fogata) y especialmente Kiss (pirotecnia desde la guitarra, piezas en elevación…), que mantiene hasta la gira de despedida el número culminante de partir una guitarra antes de dejar el escenario.

Es sólo uno de los legados de The Who (llamados comúnmente en Latinoamérica Los Who o Los Quiénes ). Moon también pateaba tambores, mientras Roger Daltrey hipnotizaba con los giros eternos del cable de su micrófono, muchas veces cubriendo su brazo como una constrictor, otras marcando su cuello como en el cadalso del último adiós. Eran música, polifonía, mensaje, diseño, pensamiento y explosión. Eran de miedo.