or qué? No sabemos. Sucede. Una nueva última vez. Gustavo es una ausencia presente. Él decía que por más que lo intentemos, nunca dejaremos de ser Soda. Y así parece ser. Lo somos, ustedes y nosotros. No somos el uno sin el otro. No somos Soda sin él. Podemos evocarlo. Sin ayer, sin mañana. Ahora. Yendo más allá. Convirtiendo en posible lo imposible ( ). ¿Y si existe un lugar en el que estemos de nuevo todos juntos? Tenemos un imperioso deseo. Y creemos que la mejor manera de cumplirlo es pensando en los demás, olvidando lo que piensan los demás ( ). Queremos celebrar estas canciones. Vibrarlas juntos . Con este galimatías, el baterista Charly Alberti y el bajista Zeta Bosio, otrora integrantes del legendario e influyente trío argentino Soda Stereo (1982-1997), se manifestaron a través de su cuenta oficial de Twitter el 3 de octubre (https://bit.ly/2omON2W), justificando la noticia que recién daban: Soda Stereo vuelve en 2020 con la mini gira Gracias Totales, junto a artistas internacionales invitados : Colombia (febrero 29), Chile (marzo 7), México (marzo 12) y Argentina (marzo 21).

El anuncio causó polémica, tanto a favor por los que verán un pedazo de lo que llegó a ser Soda, como en contra, al verle como un desatino. Quienes están de acuerdo argumentan que Charly y Zeta tienen derecho, pues compartieron historia con el finado cabecilla del trío, el genial Gustavo Cerati. Pero quienes lo vemos como un acto de mal gusto, una falta de respeto, tenemos las siguientes razones.