“Estoy muy, muy contento y feliz, estoy, en shock de recordar que apenas hace dos años no estaba ni siquiera haciendo gimnasia. Apenas en mayo de 2018 llegué con mi entrenador Luis Sosa y le dije: ‘Quiero ir por otro ciclo olímpico’, y llegar hasta acá para mí significa mucho.

Antes, en Facebook, narró: “Curiosamente, tenía una espinita aquí en Stuttgart, ya que aquí fue el Campeonato del Mundo en el 2007, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y no puede clasificar, fue una experiencia muy fuerte.

Después de una angustiosa espera, luego de la competencia en el All Around individual, al quedar en el sitio 12 con 80.164 puntos para ser el único mexicano clasificado a la final de este viernes –pues sus compañeros, Isaac Núñez y Fabián Luna, campeones panamericanos, no pasaron–, el bajacaliforniano declaró: Estoy sumamente contento. Ha sido la clasificación más complicada en toda mi vida. Gracias, nos vemos en Tokio .

Daniel Corral había dejado la gimnasia debido a una serie de lesiones después de competir en los Juegos Olímpicos de Río 2016. En mayo del año pasado volvió para demostrarse que debía darse otra oportunidad y no prometió medallas en los Panamericanos de Lima, donde se resintió de la espalda y hombro. Ayer calificó a Tokio 2020, su tercera justa, en el Mundial de Sttutgart.

▲ El bajacaliforniano, durante su actuación en Río 2016. Foto Jam Media

He tenido muchos obstáculos más que nada de salud, lesiones en los hombros, en las muñecas, en la espalda, en el entrenamiento oficial. Aquí tuve un golpe en el dedo del pie, en barra fija, que no me dejó hacer ni siquiera salto ni piso durante tres días consecutivos; apenas ayer fue el primer día que puede hacer estos aparatos , contó el gimnasta de 29 años.

Por otra parte, Elsa García denunció en video los maltratos que recibió del matrimonio francés de Eric y Cecile Demay, responsables del equipo femenil mexicano en la concentración a la Copa del Mundo en Portugal, en campamentos, giras y la reciente justa mundialista en Alemania, al excluirla del aparato que más domina, las barras asimétricas, y quitarle la oportunidad de conseguir una plaza a Tokio 2020.

Quiero hacer un llamado a la autoridades para que tomen cartas en el asunto y que ninguna otra gimnasta mexicana vuelva a sufrir la injusticia que yo , dijo.